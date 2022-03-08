Специалист назвала «профессии будущего» в России

HR-эксперт, управляющий партнер кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова HR-эксперт, управляющий партнер кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова назвала россиянам «профессии будущего». Ее слова передают «Известия».

По мнению Лимоновой, цифровизация и более широкое применение искусственного интеллекта в России способствуют освоению гражданами новых специальностей, а также снижению востребованности старых. Возможно, вскоре на рынке труда отпадет потребность в общих линейных профессиях, поскольку прибывающие в страну жители ЛНР и ДНР будут выбирать вакансии, не требующие высокой квалификации.

Специалист считает, что прогнозировать ситуацию сейчас сложно, однако в течение двух-трех лет точно останется высокий спрос на специалистов в сфере IТ. Молодежи также следует обратить внимание на медицину, добавила она. «Сегодня есть тренды в организации обеспечения качества жизни человека: например, растущий сектор в медицине, фармакологии, в сферах здорового питания и фитнес-индустрии», — объяснила Лимонова.

Ранее аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале 2022 года. Так, первое место в рейтинге заняла должность руководителя отдела тестирования с зарплатой до 250 тысяч рублей. Еще одним высокооплачиваемым предложением является вакансия главы отдела охраны труда.