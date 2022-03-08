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Японская платежная система JCB приостановит работу в России

Японская система платежей JCB решила приостановить работу в России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Японская платежная система решила приостановить свою работу в России — это коснется не только дальнейшей работы, но и уже выпущенных карт. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство JIJI.

Предполагается, что выпущенные в России карты JCB не будут поддерживаться за рубежом, а выпущенные в других странах не будут поддерживаться в России.

Ранее платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в РФ в рамках санкционных мер в отношении России. В пресс-службе Visa отметили, что ведутся работы по прекращению всех транзакций на территории России. Это значит, что выпущенные на территории России карты Mastercard не будут работать, а выпущенные за пределами страны не будут поддерживаться в торговых точках и банкоматах РФ. В компании Mastercard добавили, что планирует возобновить операции, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

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Леонид Микуляк
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