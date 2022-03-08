Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Канье Уэст объяснил видео с жестокой расправой над ухажером Ким Кардашьян

Канье Уэст оправдался за видео с жестокой расправой над Питом Дэвидсоном

Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст объяснил музыкальное анимационное видео, на котором запечатлена жестокая расправа музыканта над актером Питом Дэвидсоном, ухажером его бывшей жены Ким Кардашьян. Артист оправдал свое творчество в Instagram, заявив о целительной силе искусства.

Уэст написал, что искусство защищено правом на свободу слова, упрощает мир и вдохновляет людей, а также не призывает к причинению вреда. «Любые обратные утверждения о моем искусстве неверны и выдвинуты злонамеренно», — добавил хип-хоп-исполнитель. Он выложил в соцсеть скриншот из клипа с горящей церковью.

В видео на трек Eazy, опубликованном на YouTube-канале музыканта The Game 4 марта, кукла, похожая на Канье Уэста, похищает и закапывает заживо куклу, похожую на Пита Дэвидсона. Также в клипе присутствуют кадры того, как Уэст расхаживает с отрезанной головой актера. В конце видео присутствуют титры: «Все жили долго и счастливо. Кроме Скита (прозвище, данное рэпером Дэвидсону — прим. «Ленты.ру»). Шутка, он в порядке».

Материалы по теме:
Йе-хо-хо. Как самый известный рэпер планеты пытался отбить Ким Кардашьян у комика, а сам крутил роман с доминатрикс
Йе-хо-хо.Как самый известный рэпер планеты пытался отбить Ким Кардашьян у комика, а сам крутил роман с доминатрикс
23 февраля
Канье Уэст выпустил альбом Donda. Пластинка рэпера должна была выйти еще в 2020-м. Почему ее ждали так долго?
Канье Уэст выпустил альбом Donda.Пластинка рэпера должна была выйти еще в 2020-м. Почему ее ждали так долго?
29 августа

Ранее в марте стало известно, что Ким Кардашьян официально развелась с Канье Уэстом.

В песне Eazy, выпущенной 16 января, Уэст зачитал: «Господь спас меня во время той аварии для того, чтобы я надрал Питу Дэвидсону зад». Ранее сообщалось, что Канье Уэст поругался с рэпером Kid Cudi из-за его дружбы с Питом Дэвидсоном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Зеленский согласился обсудить Крым с Россией
Правительство упростило закупку социально значимого медицинского оборудования
Названы способы грамотного ведения бюджета в условиях снижения курса рубля
Стало известно об ухудшении состояния Жириновского
Китай призвал США раскрыть данные о военных биолабораториях на Украине
МИД России отреагировал на ракетные пуски КНДР
Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине
НХЛ приостановила отношения с КХЛ
Названы продукты-афродизиаки для праздничного ужина на 8 Марта
Канье Уэст объяснил видео с жестокой расправой над ухажером Ким Кардашьян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.