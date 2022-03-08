Канье Уэст объяснил видео с жестокой расправой над ухажером Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст объяснил музыкальное анимационное видео, на котором запечатлена жестокая расправа музыканта над актером Питом Дэвидсоном, ухажером его бывшей жены Ким Кардашьян. Артист оправдал свое творчество в Instagram, заявив о целительной силе искусства.

Уэст написал, что искусство защищено правом на свободу слова, упрощает мир и вдохновляет людей, а также не призывает к причинению вреда. «Любые обратные утверждения о моем искусстве неверны и выдвинуты злонамеренно», — добавил хип-хоп-исполнитель. Он выложил в соцсеть скриншот из клипа с горящей церковью.

В видео на трек Eazy, опубликованном на YouTube-канале музыканта The Game 4 марта, кукла, похожая на Канье Уэста, похищает и закапывает заживо куклу, похожую на Пита Дэвидсона. Также в клипе присутствуют кадры того, как Уэст расхаживает с отрезанной головой актера. В конце видео присутствуют титры: «Все жили долго и счастливо. Кроме Скита (прозвище, данное рэпером Дэвидсону — прим. «Ленты.ру»). Шутка, он в порядке».

Ранее в марте стало известно, что Ким Кардашьян официально развелась с Канье Уэстом.

В песне Eazy, выпущенной 16 января, Уэст зачитал: «Господь спас меня во время той аварии для того, чтобы я надрал Питу Дэвидсону зад». Ранее сообщалось, что Канье Уэст поругался с рэпером Kid Cudi из-за его дружбы с Питом Дэвидсоном.