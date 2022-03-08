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В Белгороде открылась выставка «Керамика борисовских художников»

В Белгороде открылась выставка «Керамика борисовских художников»

Фото: «Мир Белогорья»

В Белгородском государственном музее народной культуры открылась выставка «Керамика борисовских художников». Об этом сообщает издание «Мир Белогорья».

Жемчужина выставки – борисовская игрушка, которую делают из местной глины. На ней также будут представлены работы художника Елены Эдуардовны Раковской-Бекетовой и мастера, которая не имела художественного образования – Елены Катаренкоа.

На выставке также есть работы известного гончара Юрия Агафонова, который стоял у истоков борисовского промысла.

Выставка будет работать до 10 апреля.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии открылась выставка «Обращение к истокам» в честь 100-летия региона. На выставке представлено 100 работ, в том числе картин, фотографий, предметов декоративно-прикладного искусства, авторами которых являются не только жители республики, но и Москвы, Грозного, Армавира, Пятигорска, Невинномысска и Ессентуков.

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Сергей Истомин
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