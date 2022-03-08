СКР возбудил дело после пропажи троих школьников в Смоленске

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудил Следственный комитет России (СКР) по Смоленской области после пропажи двоих 8-летних и одного 10-летнего школьников. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 8 марта, сообщили в областном СКР.

По данным ведомства, школьники пропали 7 марта — двое 8-летних братьев и их 10-летний друг днем вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. Проживающие рядом местные жители сказали, что видели, как дети гуляют вдоль берега реки Днепр. Сегодня, 8 марта, водолазы обнаружили в реке тело одного из них; видимых признаков насильственной смерти не было. В настоящий момент поисковые работы продолжаются, на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СКР, проводится осмотр места происшествия и допрос родственников детей.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина обнаружили в 200 метрах от места, где он провалился под лед. Об исчезновении бывшего замминистра стало известно 6 февраля, в тот же день сотрудники МЧС обнаружили в Москве-реке квадроцикл Ялунина.