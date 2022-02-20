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Обнаружено тело пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции

В Подмосковье водолазы нашли тело провалившегося под лед экс-замминистра юстиции Ялунина

Фото: МЧС России / ТАСС

Тело пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина обнаружили в 200 метрах от места, где он провалился под лед. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По словам источника издания в правоохранительных органах, тело Ялунина обнаружили водолазы.

Ранее по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина к поискам исчезнувшего экс-замминистра юстиции подключили центральный аппарат СК. В ведомстве отметили, что на вооружении главного управления криминалистики есть высокотехнологичная техника, которая позволяет вести поиск пропавших людей в самых сложных условиях.

Об исчезновении бывшего замминистра стало известно 6 февраля. В тот же день сотрудники МЧС обнаружили в Москве-реке квадроцикл Ялунина.

Мужчина выехал в поле на квадроцикле в районе села Аксиньино городского округа Одинцово и пропал. Телефона при себе у него не было. Следы квадроцикла заканчивались в 10 метрах от берега Москвы-реки. На водоеме обнаружили разлом льда, совпадающий с габаритами транспортного средства.

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Мария Рубникович
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