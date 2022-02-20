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Опубликовано видео с места обнаружения тела бывшего замминистра юстиции России

РЕН ТВ показал видео с места, где нашли утонувшего экс-замминистра юстиции Ялунина
Начало событий в новости Обнаружено тело пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции

РЕН ТВ опубликовал кадры с места обнаружения тела погибшего в Подмосковье Владимира Ялунина, бывшего замминистра юстиции России.

На кадрах показаны работающие на месте происшествия сотрудники правоохранительных и экстренных служб.

Ранее 20 февраля сообщалось, что водолазы нашли тело пропавшего 6 февраля 70-летнего чиновника в 200 метрах от места, где он провалился под лед.

Он выехал в поле на квадроцикле в районе села Аксиньино городского округа Одинцово и пропал. Телефона при себе у него не было. Следы квадроцикла заканчивались в 10 метрах от берега Москвы-реки. На водоеме обнаружили разлом льда, совпадающий с габаритами транспортного средства. Сотрудники МЧС обнаружили в Москве-реке квадроцикл Ялунина.

Любовь Ширижик
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