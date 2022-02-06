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Бастрыкин отдал поручение после исчезновения экс-замминистра юстиции

Бастрыкин подключил к поискам экс-замминистра юстиции Ялунина центральный аппарат СК

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин отдал поручение криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к поискам исчезнувшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Об этом сообщается на сайте СК.

В ведомстве отметили, что на вооружении главного управления криминалистики есть высокотехнологичная техника, которая позволяет вести поиск пропавших людей в самых сложных условиях.

В СК добавили, что проверку организовали следственные органы главного следственного управления СК по Московской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили в Москве-реке квадроцикл Ялунина. Об исчезновении бывшего замминистра стало известно ранее 6 февраля. Сообщалось, что он выехал в поле на квадроцикле в районе села Аксиньино городского округа Одинцово и пропал. Телефона при себе у него не было. Следы квадроцикла заканчивались в районе села Козино в 10 метрах от берега Москвы-реки. На водоеме обнаружили разлом льда, совпадающий с габаритами транспортного средства.

Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции с 2004 по 2006 год. До этого в 1998-2004 годах возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России.

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Майя Гавашели
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