Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД России отреагировал на ракетные пуски КНДР

МИД России заявил, что понимает позицию КНДР по участившимся ракетным запускам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД РФ понимает позицию КНДР по участившимся ракетным запускам после полутора лет воздержания: Пхеньян ничего не получил взамен за это. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева.

По мнению Ильичева, КНДР делала шаг в правильную сторону, но после воздержания от запусков и ядерных испытаний не получила взамен ничего, кроме «односторонних американских санкций и стойкого нежелания обсуждать те документы, в том числе резолюцию по смягчению санкционного режима, которую внесли Россия и Китай».

Ильичев считает, что в Москве понимают позицию Пхеньяна. С его точки зрения, КНДР в ответ на свои благие шаги получает лишь дальнейшее развитие военного сотрудничества между США и Южной Кореей.

Ранее КНДР подтвердила, что провела в субботу, 5 марта, пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Очередной пуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением КНДР по освоению космоса и Академией национальной обороны. Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Зеленский согласился обсудить Крым с Россией
Правительство упростило закупку социально значимого медицинского оборудования
Названы способы грамотного ведения бюджета в условиях снижения курса рубля
Стало известно об ухудшении состояния Жириновского
Китай призвал США раскрыть данные о военных биолабораториях на Украине
МИД России отреагировал на ракетные пуски КНДР
Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине
НХЛ приостановила отношения с КХЛ
Названы продукты-афродизиаки для праздничного ужина на 8 Марта
Канье Уэст объяснил видео с жестокой расправой над ухажером Ким Кардашьян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.