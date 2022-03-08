МИД России отреагировал на ракетные пуски КНДР

МИД РФ понимает позицию КНДР по участившимся ракетным запускам после полутора лет воздержания: Пхеньян ничего не получил взамен за это. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева.

По мнению Ильичева, КНДР делала шаг в правильную сторону, но после воздержания от запусков и ядерных испытаний не получила взамен ничего, кроме «односторонних американских санкций и стойкого нежелания обсуждать те документы, в том числе резолюцию по смягчению санкционного режима, которую внесли Россия и Китай».

Ильичев считает, что в Москве понимают позицию Пхеньяна. С его точки зрения, КНДР в ответ на свои благие шаги получает лишь дальнейшее развитие военного сотрудничества между США и Южной Кореей.

Ранее КНДР подтвердила, что провела в субботу, 5 марта, пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Очередной пуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением КНДР по освоению космоса и Академией национальной обороны. Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.