Минобороны обвинило Киев в нежелании согласовывать эвакуацию мирных жителей

Киев отказывается согласовывать с Министерством обороны маршруты для эвакуации мирных граждан из зон боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева.

По его словам, сейчас ведомством предложено несколько гуманитарных коридоров, по которым жители Киева, Сум, Чернигова, Мариуполя и Харькова могли бы выйти на территорию России.

При этом Мизинцев подчеркнул, что в данный момент в российской базе данных есть уже два миллиона 541 тысяча 367 обращений с просьбой об эвакуации. Они поступили из 1917 населенных пунктов. Многие из граждан находятся в паническом состоянии.

Режим тишины был введен российскими войсками в 10:00 по мск вторника, 8 марта. Приостановка боевых действий была для того, чтобы мирные жители могли покинуть затронутые боями населенные пункты.