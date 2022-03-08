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В Минобороны России подтвердили открытие гумкоридоров из ряда городов Украины

В Минобороны РФ подтвердили открытие гумкоридоров из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум

Фото: Lyaxander / ТАСС

Министерство обороны России подтвердило открытие гуманитарных коридоров из ряда городов Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, с 10 часов по московскому времени вводится «режим тишины» в целях безопасной эвакуации мирных жителей. Гуманитарные коридоры открываются из Киева, Мариуполя, Харькова, Чернигова и из города Сумы.

О введении «режима тишины» в 10:00 8 марта Россия объявила накануне. Позже Украина выразила крайнюю заинтересованность в работе гумкоридоров, заявив о готовности обеспечить движение по гуманитарному коридору от города Сумы до Полтавы.

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Евгений Шульгин
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