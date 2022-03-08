Украина выразила заинтересованность в работе гуманитарных коридоров

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил заинтересованность властей страны в работе гумкоридоров. Его слова изданию «Страна.ua» передает РИА Новости.

«Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Это нужно в интересах наших людей», — сказал Подоляк. Он отметил, что определенные договоренности по ним существуют, однако их лучше не афишировать, чтобы не сорвать.

Ранее Россия объявила, что «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя начнется с 10:00 по московскому времени 8 марта. До этого украинские власти отказались от открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Москва.