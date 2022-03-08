Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина выразила заинтересованность в работе гуманитарных коридоров

Советник президента Украины Подоляк: крайне заинтересованы, чтобы гумкоридоры заработали
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил заинтересованность властей страны в работе гумкоридоров. Его слова изданию «Страна.ua» передает РИА Новости.

«Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Это нужно в интересах наших людей», — сказал Подоляк. Он отметил, что определенные договоренности по ним существуют, однако их лучше не афишировать, чтобы не сорвать.

Ранее Россия объявила, что «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя начнется с 10:00 по московскому времени 8 марта. До этого украинские власти отказались от открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Москва.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новак заявил о праве России зеркально ответить на запрет «Северного потока-2»
Эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами зашли в акваторию Балтийского моря
Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на Украине
Россияне вспомнили доброжелательность советских милиционеров
My Chemical Romance отменили предстоящие выступления в России и на Украине
Украина выразила заинтересованность в работе гуманитарных коридоров
IBM приостановила деятельность в России
США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России
Сoinbase заблокировал более 25 тысяч кошельков россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.