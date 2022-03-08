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Украина выразила готовность обеспечить движение по гуманитарному коридору

Верещук заявила, что Украина готова обеспечить движение по гумкоридору от Сум до Полтавы

Фото: Yuliia Ovsyannikova / Globallookpress.com

Украина готова обеспечить движение по гуманитарному коридору от города Сумы до Полтавы 8 марта. Об этом заявила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает ТАСС.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что власти страны крайне заинтересованы в работе гуманитарных коридоров. «Это нужно в интересах наших людей», — подчеркнул он.

Накануне Россия заявила, что с 10:00 по московскому времени 8 марта начнется «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя.

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Евгений Шульгин
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