Украина выразила готовность обеспечить движение по гуманитарному коридору
Верещук заявила, что Украина готова обеспечить движение по гумкоридору от Сум до Полтавы
Украина готова обеспечить движение по гуманитарному коридору от города Сумы до Полтавы 8 марта. Об этом заявила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что власти страны крайне заинтересованы в работе гуманитарных коридоров. «Это нужно в интересах наших людей», — подчеркнул он.
Накануне Россия заявила, что с 10:00 по московскому времени 8 марта начнется «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя.