В офисе Зеленского раскрыли условие для отказа от вступления в НАТО

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали условие для обсуждения вопроса об отказе вступать в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По словам советника главы администрации Зеленского Михаила Подоляка, таким условием являются гарантии безопасности.

Ранее во вторник, 8 марта, Владимир Зеленский заявил, что уже давно охладел к вопросу о вступлении своей страны в НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс боится спорных моментов, конфронтации с Россией. Никогда не хотели быть страной, которая вымаливает что-то на коленях. И никогда не будем такой страной, а я не хочу быть таким президентом», — подытожил Зеленский.

Сближение Украины с Североатлантическим альянсом обсуждалось в повестке страны с момента объявления Киевом независимости от Москвы. После начала российской военной спецоперации Зеленский резко раскритиковал действия НАТО.