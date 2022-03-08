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Блогерша показала способ избавиться от заломов на обуви за пять минут

Блогерша Таня Мукенди избавилась от заломов на кроссовках с помощью горячих салфеток

Кадр: @tanyahomeinspo

Британская блогерша раскрыла легкий способ вернуть обуви товарный вид за пять минут. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Жительница Лондона Таня Мукенди (Tanya Mukendi) разместила видео, в котором показала, как избавляется от заломов на обуви на примере кроссовок Nike Air Force. На размещенных кадрах женщина кладет скрученную тряпку внутрь кед, после чего размещает на союзке другую тканевую салфетку, предварительно вымоченную в горячей воде.

По словам юзерши, пар от тряпки разглаживает любые заломы на обуви за короткий промежуток времени. Публикация женщины, в которой она продемонстрировала упомянутый лайфхак, стала вирусной и набрала более миллиона просмотров. Зрители поблагодарили ее в многочисленных комментариях под постом.

В августе прошлого года мужчина показал быстрый способ очистить белую обувь и прославился в сети. Автор видео Ксавье наполнил аэрограф (аппарат для нанесения рисунков или надписей путем распыления) белой краской и распылил ее на поверхность обуви. В конце видео он показал, что кроссовки стали абсолютно чистыми, без видимых пятен и царапин.

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Майя Пономаренко
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