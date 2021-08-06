Мужчина показал быстрый способ очистить белую обувь и прославился в сети

Художник раскрыл необычный способ очистить белую обувь и прославился в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На опубликованных в сети кадрах Ксавье (Xavier) очистил кожаные кроссовки бренда Nike модели Air Force. Мужчина наполнил аэрограф (аппарат для нанесения рисунков или надписей путем распыления) белой краской и распылил ее на поверхность обуви. В конце видео Ксавье показал, что кроссовки стали абсолютно чистыми, без видимых пятен и царапин.

Ролик стал вирусным и набрал 21,5 миллиона просмотров и 1,7 миллиона лайков. Пользователи сети раскритиковали лайфхак художника в комментариях под постом. «Краска продержится только час, а потом она треснет и отвалится», «А не проще постирать их в машине?», «Ну не знаю, проще почистить или купить новые», — высказывались они.

Однако другие поблагодарили Ксавье за идею. «Это лучший лайфхак, который я когда-либо видел», «Это чертовски гениально», «Вы только что сэкономили 150 долларов (11 тысяч рублей)», «Сделай мне так же», «Спасибо! Я тоже покрашу свои кроссовки», — писали юзеры.

В июле сестры нанесли автозагар на белые кроссовки и возмутили пользователей сети. На кадрах одной из последних публикаций они решили нанести автозагар на обувь спортивного бренда Nike. Одна из девушек надела силиконовую перчатку и начала растирать средство по всей поверхности кроссовок. В конце видео видно, что пара обуви приобрела смуглый оттенок.

