Сестры нанесли автозагар на белые кроссовки и возмутили пользователей сети

Блогерши покрасили белые кроссовки Nike с помощью автозагара и возмутили пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Сестры-близнецы, которые ведут совместных аккаунт с никнеймом hondroutwins, регулярно снимают ролики на тему искусственного загара. На кадрах одной из последних публикаций они решили нанести автозагар на обувь спортивного бренда Nike. Так, одна из девушек надела силиконовую перчатку и начала растирать средство по всей поверхности кроссовок. В конце видео видно, что пара обуви приобрела смуглый оттенок.

Публикация стала вирусной и набрала больше 16 тысяч просмотров. Юзеры TikTok были озадачены описанным действием и принялись выражать свое недоумение в комментариях. «Девочки, пожалуйста, остановитесь! Бедные Nike», «Это вгоняет меня в депрессию», «Вы просто сделали их старыми и грязными», «Клянусь, я бы закричала», «Видео делает мне больно», — негодовали они.

В апреле блогерша показала быстрый и действенный способ очистить белую обувь. Пользовательница сети Симон Андерсон (Simone Anderson) опубликовала видео, в котором показала, как она отстирывает белые кроссовки от грязи. На размещенных кадрах она демонстрирует две пары обуви с пятнами и рассказывает, что для ее лайфхака понадобятся стиральный порошок, пятновыводитель марки Vanish и отбеливатель.