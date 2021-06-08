Девушка случайно нанесла просроченный автозагар и позеленела

Пользовательница TikTok нанесла просроченный автозагар и поделилась с подписчиками его эффектом. На ее пост в соцсети обратили внимание в The Sun.

Девушка с никнеймом its_joeandcourtney рассказала, что перед началом процедуры не заметила истекшего срока годности средства и распылила его по всему телу, в том числе и на лицо. Юзерша надеялась, что ее кожа обретет золотистый оттенок, но вместо этого она покрылась зелеными пятнами.

«Со мной случилась неприятность. Мой автозагар оказался просроченным. Он не был очень старым, лишь немного. И он стал зеленым. Пожалуй, я не буду смывать его на ночь. Я надеюсь, утром ситуация улучшится», — объяснила героиня материала после того, как проверила дату изготовления продукта на упаковке.

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Публикаиця its_joeandcourtney набрала 38 тысяч просмотров. Подписчики обсудили проблему девушки в комментариях. «Тебе следует смыть его прямо сейчас, а не ждать до утра, иначе ты потом не сможешь выйти из дома», «Иногда после нанесения автозагара я тоже зеленею, а на утро — все в порядке. Скрестила за тебя пальцы», «Мне кажется, ты просто вспотела. Когда средство смешивается с потом, она обретает зеленый оттенок», — писали они.

В мае еще одна девушка поделилась историей неудачного нанесения автозагара и прославилась в сети. Пользовательница TikTok рассказала, что после вечеринки пришла домой и решила воспользоваться средством для искусственного загара. Она нанесла лосьон на лицо и всю поверхность тела, забыв смыть его перед сном. На следующий день героиня материала проснулась и пожалела о результате: ее кожа покрылась неравномерными пятнами и приобрела землистый оттенок.