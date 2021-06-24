Женщина показала простой способ очистить летние сандалии

Блогерша показала простой способ очистить летнюю обувь от грязи и обрадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @jottiesjournal продемонстрировала свои испачканные сандалии розового цвета. Чтобы очистить въевшиеся пятна на стельках, женщина обильно распылила на них белый уксус. После этого она смочила тряпку в этом же растворе и начала оттирать загрязнения. Героиня ролика посоветовала повторить процедуру дважды для лучшего результата. В конце видео блогерша сравнила оба сандалия и указала, что очищенный — выглядит как новый.

Подписчики женщины оценили лайфхак и поблагодарили ее в комментариях под постом. «Надо попробовать! Спасибо за отличный совет!», «Превосходный результат!», «Отличный лайфхак!», «Ого! Спасибо! Я почищу свои туфли!», «Идеально!» — писали они.

В апреле блогерша показала быстрый и действенный способ очистить белую обувь. Пользовательница сети Симон Андерсон (Simone Anderson) опубликовала видео, в котором показала, как она отстирывает белые кроссовки от грязи. На размещенных кадрах она демонстрирует две пары обуви с пятнами и рассказывает, что для ее лайфхака понадобятся стиральный порошок, пятновыводитель марки Vanish и отбеливатель.