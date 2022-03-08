Боррель понадеялся на сохранение импорта в ЕС нефти и газа из России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил на вопрос о возможности отказа от поставок нефти и газа из России при дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель выразил надежду на то, что Евросоюзу не придется полностью отказываться от импорта энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что 40 процентов поставок газа в ЕС приходится на Россию. «Вы не можете просто заменить его за одну ночь», — отметил глава Евродипломатии. Помимо этого, он добавил, что введенные Евросоюзом против Москвы санкции «очень эффективны и пока необходимы».

Ранее Боррель назвал цель санкций Запада против России. По его словам, западные санкции против Москвы не нацелены на смену власти в России, а лишь на ослабление ее экономики, чтобы она почувствовала последствия. Глава Евродипломатии также отметил, что санкции призваны укрепить позицию Украины на переговорах.