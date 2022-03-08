Самолет экстренно приземлился в Петербурге из-за сообщения о минировании

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 8 марта, со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Пулково. Пассажиры находятся в безопасности, проводится проверка.

Источник агентства отказался предоставить подробную информацию о рейсе до окончания проверки.

5 марта неизвестные сообщили о минировании самолета Boeing 777, следующего из Владивостока в Москву, с более чем 400 пассажирами на борту. В конце февраля письма с угрозами взрыва получили школы Владивостока. Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года.