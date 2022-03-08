Путин поручил запретить в 2022 году вывоз и ввоз в Россию части продукции

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить до 31 декабря 2022 года запрет на вывоз за пределы РФ и ввоз в страну продукции и сырья по перечням, которые определит правительство. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности.

Также президент поручил правительству за два дня определить перечень иностранных государств, в которые будет запрещен вывоз определенной продукции и сырья.

Ранее Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Законопроект допускает введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в 2022 году, а также организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.