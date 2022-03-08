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Путин подписал «антикризисный пакет» мер по поддержке граждан и бизнеса

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект допускает введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в 2022 году, а также организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года. В тексте документа также приводится, что для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно будет иметь на полуострове представительство или филиал.

«Антикризисный пакет» мер также расширит полномочия правительства РФ: в текущем году оно сможет разрешать вести деятельность без продления лицензии, будет упрощен процесс госзакупок, у кабмина появится право оперативно повышать пенсии. Кроме того, было объявлено о введении новых кредитных каникул. Право на отсрочку платежей смогут получить те, чей доход упал более чем на 30 процентов.

Закон, содержащий комплекс средств по поддержке бизнеса и населения, ранее был принят в Государственной Думе.

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Сергей Равин
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