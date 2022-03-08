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В Вологде открыли первый крытый скейт-парк

В Вологде открыли первый крытый скейт-парк

Фото: Depositphotos

В Вологде открылся первый крытый скейт-парк, который был построен на улице Панкратова, 84 местным предпринимателем. Об этом сообщает Newsvo.

«В условиях нашего климата зимой молодежи необходимы и крытые скейт-площадки, и мы рассматривали варианты решения этого вопроса», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Здание имеет размеры 40 на 15 метров и переменную высоту потолков от 4 до 6 метров, что дает возможность установить разное оборудование. Одновременно в парке может заниматься 20 человек.

На новой площадке также планируется проводить спортивные мероприятия разного уровня, в том числе фестиваль «Дыхание улиц», который состоится этим летом.

Ранее сообщалось, что в Чечне в 2022 году в сентябре состоится фестиваль культуры и спорта, в котором примут участие народы Юга России. В 2021 году на фестиваль собрались более 2 тысяч участников из регионов Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федерального округов. Они соревновались по 13 направлениям: легкая атлетика, мини-футбол, армспорт, волейбол, уличный баскетбол, борьба на поясах, настольный теннис, стрельба из лука, перетягивание каната, гиревой спорт, соревнования силачей, шахматы, городошный спорт и шашки.

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Сергей Истомин
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