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На Украине пообещали закрыть небо над страной без помощи НАТО

Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал закрыть небо над Украиной без участия НАТО
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: РИА Новости

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина может закрыть небо над страной без участия НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он добавил, что Украине все равно понадобится помощь от НАТО в виде оружия.

«Дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах», — заявил он.

Ранее в США подтвердили отсутствие планов закрывать небо над Украиной. Там заявили, что такая мера означала бы прямой конфликт с Россией.

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Роман Кирьянов
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