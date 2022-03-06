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США подтвердили отсутствие у НАТО планов закрыть небо над Украиной

Глава КНШ США Милли подтвердил, что у НАТО нет планов по закрытию неба над Украиной

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У НАТО нет планов по закрытию неба над Украиной для создания бесполетной зоны, подтвердил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в интервью латвийским журналистам на военной базе в Адажи. Его слова приводит ТАСС.

Американский генерал пояснил, что если бы бесполетная зона была объявлена, войскам НАТО пришлось бы воевать с российскими военно-воздушными силами. «Это не то намерение, о котором заявили генсек НАТО [Йенс] Столтенберг и политическое руководство стран-участниц альянса», — отметил Милли.

По его словам, в настоящее время США не видят ничего необычного в боевой готовности реальных ядерных сил России, что свидетельствовало бы о повышении уровня готовности.

Ранее аналогичное мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, единственный способ ввести бесполетную зону — это направить самолеты НАТО в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. Он считает, что это может спровоцировать полномасштабную войну в Европе.

В свою очередь, Столтенберг ранее заявлял, что НАТО — это оборонительный союз, который не является стороной конфликта на Украине. Глава альянса указал на отсутствие намерений вступать в военный конфликт с Россией из-за украинского кризиса.

Марина Совина
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