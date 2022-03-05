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Блинкен объяснил отсутствие бесполетной зоны над Украиной

Госсекретарь Блинкен: попытки создать бесполетную зону над Украиной приведут к войне с РФ
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил отсутствие бесполетной зоны над Украиной, пишет ТАСС.

По словам Блинкена, США не намерены создавать бесполетную зону, поскольку такие попытки приведут к войне с РФ. «Хотя мы и делаем все возможное, чтобы предоставить украинцам средства эффективной защиты от России, мы в то же время несем ответственность за то, чтобы война не распространилась за пределы Украины», — отметил он.

Госсекретарь объяснил, что единственный способ ввести бесполетную зону — это направить самолеты НАТО в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. Он считает, что это может спровоцировать полномасштабную войну в Европе. «А как ясно дал понять президент Джо Байден, мы не намерены вступать в войну с Россией», — резюмировал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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