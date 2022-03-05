Блинкен объяснил отсутствие бесполетной зоны над Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил отсутствие бесполетной зоны над Украиной, пишет ТАСС.
По словам Блинкена, США не намерены создавать бесполетную зону, поскольку такие попытки приведут к войне с РФ. «Хотя мы и делаем все возможное, чтобы предоставить украинцам средства эффективной защиты от России, мы в то же время несем ответственность за то, чтобы война не распространилась за пределы Украины», — отметил он.
Госсекретарь объяснил, что единственный способ ввести бесполетную зону — это направить самолеты НАТО в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. Он считает, что это может спровоцировать полномасштабную войну в Европе. «А как ясно дал понять президент Джо Байден, мы не намерены вступать в войну с Россией», — резюмировал он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.