Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил отсутствие бесполетной зоны над Украиной, пишет ТАСС.

По словам Блинкена, США не намерены создавать бесполетную зону, поскольку такие попытки приведут к войне с РФ. «Хотя мы и делаем все возможное, чтобы предоставить украинцам средства эффективной защиты от России, мы в то же время несем ответственность за то, чтобы война не распространилась за пределы Украины», — отметил он.

Госсекретарь объяснил, что единственный способ ввести бесполетную зону — это направить самолеты НАТО в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. Он считает, что это может спровоцировать полномасштабную войну в Европе. «А как ясно дал понять президент Джо Байден, мы не намерены вступать в войну с Россией», — резюмировал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.