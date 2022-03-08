Лидеры стран Евросоюза обсудят снижение энергозависимости от России

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале обсудят снижение энергетической зависимости от России и усиление военного потенциала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля.

«Я бы хотел сконцентрироваться на трех основных вопросах: усилении нашего оборонного потенциала, снижении энергетической зависимости, особенно от российского газа, нефти и угля, а также создании более прочной экономической базы», — говорится в пригласительном письме председателя Евросовета.

Участие в саммите примут лидеры 27 стран-участниц Европейского союза (ЕС). Мероприятие пройдет 10-11 марта.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариан предрек Европейскому союзу (ЕС) катастрофу в случае отказа от импорта газа из России. По его словам, при принятии решений о санкциях против Москвы Европа ведет себя эмоционально и не знает, что еще можно добавить к существующим ограничениям. Он отметил, что если Евросоюз решит прервать поставки энергоресурсов, то ЕС пойдет к «объявленной катастрофе».