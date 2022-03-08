Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Британии заявил о готовности к трудностям из-за антироссийских санкций

МИД Британии заявил, что антироссийские санкции заденут в экономическом плане обе страны

Фото: Globallookpress.com

Представитель МИД Британии Лиз Трасс заявила, что королевство готово к экономическим трудностям, которые последуют за вводом очередных антироссийских санкций, но Лондон все равно готов «приносить экономические жертвы», чтобы поддерживать Киев. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает The Telegraph.

По словам Трасс, экономические трудности, с которыми столкнутся британцы, нельзя сравнивать с последствиями военных действий для украинского народа.

Министр представила законопроекты ввода новых санкций против России. Трасс сообщила, что власти намерены полностью заморозить активы ВТБ, ВЭБ.РФ, Совкомбанка и других банков. Кроме этого среди проектов — запрет на экспорт в Россию различных товаров, в том числе необходимых для оборонной промышленности.

Трасс подытожила тем, что осознает последствия этого шага для британского народа и британских компаний, которые работают в России. С ее слов, власти по возможности будут поддерживать подданных королевы и в России, и на Украине.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не успокоится до полного разрушения экономики России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Путин подписал антикризисный пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Известный бармен рассказал о «настроении» питейных заведений столицы
В «Спартаке» заявили о желании легионеров остаться в клубе
В США призвали ввести над Украиной бесполетную зону
Еврокомиссия планирует в ближайшее время подключить Украину к энергосетям ЕС
В МИД России раскрыли причину стремительного роста цен на газ в Европе
Минобороны обвинило Киев в нежелании согласовывать эвакуацию мирных жителей
Берлин заявил о готовности к остановке поставок энергоресурсов из России
МИД Британии заявил о готовности к трудностям из-за антироссийских санкций
Самолет экстренно приземлился в Петербурге из-за сообщения о минировании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.