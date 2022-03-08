МИД Британии заявил о готовности к трудностям из-за антироссийских санкций

Представитель МИД Британии Лиз Трасс заявила, что королевство готово к экономическим трудностям, которые последуют за вводом очередных антироссийских санкций, но Лондон все равно готов «приносить экономические жертвы», чтобы поддерживать Киев. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает The Telegraph.

По словам Трасс, экономические трудности, с которыми столкнутся британцы, нельзя сравнивать с последствиями военных действий для украинского народа.

Министр представила законопроекты ввода новых санкций против России. Трасс сообщила, что власти намерены полностью заморозить активы ВТБ, ВЭБ.РФ, Совкомбанка и других банков. Кроме этого среди проектов — запрет на экспорт в Россию различных товаров, в том числе необходимых для оборонной промышленности.

Трасс подытожила тем, что осознает последствия этого шага для британского народа и британских компаний, которые работают в России. С ее слов, власти по возможности будут поддерживать подданных королевы и в России, и на Украине.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не успокоится до полного разрушения экономики России.