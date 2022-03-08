Польша не согласовала с США передачу им МиГ-29 для поставок Украине

Польша не согласовывала с Соединенными Штатами решение о передаче им своих истребителей МиГ-29 советского производства для возможных последующих поставок Украине. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает ТАСС.

«Я увидела это объявление правительства Польши буквально в то время, когда направлялась сюда сегодня. Насколько мне известно, с нами не было предварительных консультаций о том, что они планируют передать эти самолеты нам», — заявила Нуланд.