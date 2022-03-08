Путин заявил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет

Президент России Владимир Путин предложил установить новые выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким доходом. Об этом он заявил в ходе обращения по случаю 8 марта, передает РИА Новости.

По его словам, данная мера начнет действовать 1 апреля, а первые выплаты семьи смогут получить уже в мае. Путин отметил, что государство будет делать все для поддержки семей, и назвал эту цель приоритетной. Он также напомнил, что в России уже есть ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Помимо этого, поддержка оказывается родителям, воспитывающим детей в возрасте от восьми до 16 лет в одиночку.

В декабре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит дополнительные 14 миллиардов рублей на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку. «Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более одного миллиона 300 тысяч детишек. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей», — сказал Мишустин. Эти деньги выделяются дополнительно к предусмотренным ранее 36 миллиардам рублей.