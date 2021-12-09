На выплаты родителям-одиночкам в России выделят миллиарды рублей

Правительство России выделит дополнительные 14 миллиардов рублей на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Глава кабмина напомнил о предложенной президентом Владимиром Путиным мере по поддержке неполных малообеспеченных семей. Родителям-одиночкам ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет в размере около 5,5 тысячи рублей.

«Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более одного миллиона 300 тысяч детишек. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей», — сказал Мишустин. Эти деньги выделяются дополнительно к предусмотренным ранее 36 миллиардам рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно более шести миллиардов рублей на социальные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Размер выплаты составит 50, 75 и даже 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в регионе, где проживает семья.

В начале ноября в России предложили правительству продумать новый механизм для выплат на детей. В частности, предлагается открывать банковские счета для новорожденных и начислять туда деньги, которыми они смогут воспользоваться после 18 лет. Отмечается, что подобная практика уже взята на вооружение в ряде нефтедобывающих стран и такие счета помогут стимулировать рождаемость в России и даст родителям уверенность в будущем детей.