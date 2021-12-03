Правительство выделило дополнительные шесть миллиардов на соцвыплаты для детей

Правительство России направит дополнительно более шести миллиардов рублей на социальные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Размер выплаты составит 50, 75 и даже 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в регионе, где проживает семья.

«Такая поддержка очень важна, ведь речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», — отметил премьер-министр России Михаил Мишутин.

Он пояснил, что в этом году на соцподдержку малоимущих семей с детьми дошкольного возраста субъектам выделили почти 305 миллиардов рублей.

В начале ноября в России предложили правительству продумать новый механизм для выплат на детей. В частности, предлагается открывать банковские счета для новорожденных и начислять туда деньги, которыми они смогут воспользоваться после 18 лет. Отмечается, что подобная практика уже взята на вооружение в ряде нефтедобывающих стран и такие счета помогут стимулировать рождаемость в России и даст родителям уверенность в будущем детей.

