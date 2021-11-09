В России предложили новые выплаты на детей

В России предложили правительству продумать новый механизм для выплат на детей в России. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, передает RT.
Он предложил открывать для новорожденных счета и начислять туда деньги, которыми они смогут воспользоваться после 18 лет. «В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10 процентов от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)», — указал Петунин. По его задумке, каждый новорожденный должен будет получать на свой счет 100 тысяч рублей.
Петунин подчеркнул, что подобная практика уже взята на вооружение в ряде нефтедобывающих стран и такие счета помогут стимулировать рождаемость в России и даст родителям уверенность в будущем детей.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году. Маткапитал на второго ребенка составит 719 274 рубля. В следующем году выплаты получат около 1,3 миллиона россиян. В этом году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубль. Если в семье появился второй ребенок (в том числе был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 рублей.