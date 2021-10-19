Власти России добавили более 30 миллиардов рублей на выплаты на детей

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал о распоряжение о дополнительном выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Сообщение опубликовано на сайте правительства.

Еще одно распоряжение касается семей с тремя и более детьми, пока они воспитывают ребенка до трех лет. На их поддержку направят 5,9 миллиардов рублей в дополнение к выделенным ранее 59 миллиардам.

В обоих случаях речь идет о ежемесячных выплатах. В первом размер пособия зависит от среднедушевого дохода семьи, он может составлять от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимума ребенка. В настоящее время такие выплаты получают не менее 2,7 миллиона детей. В 2021 году на эти цели уже было направлено 276 миллиардов рублей.

Благодаря дополнительному финансированию количество детей из многодетных семей, получающих помощь, возрастет на 48 тысяч. В настоящее время выплаты получают 620 тысяч семей.

О новых выплатах семьям с детьми Мишустин рассказал в минувший четверг, 14 октября, на заседании правительства. Он подчеркнул, что их поддержка останется одним из приоритетов работы кабмина. Тога же премьер поручил Минтруду как можно скорее организовать единовременные финансовые выплаты участникам обороны Ленинграда и блокадникам в размере 50 тысяч рублей на человека.