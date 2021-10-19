Российским медикам направят 69 миллиардов рублей

Правительство России по поручению президента страны направит в регионы 69 миллиардов рублей. Их потратят на выплаты медикам, которые работают с COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Глава правительства указал, что на фоне пандемии важно не допустить распространения COVID-19 до критической точки. Для этого, указал он, важно соблюдать санитарные правила и вакцинироваться. «С учетом осложнения ситуации с коронавирусом нам всем нужно неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», — прокомментировал он.

Ранее Мишустин подписал о распоряжение о дополнительном выделении 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Еще одно распоряжение касается семей с тремя и более детьми, пока они воспитывают ребенка до трех лет. На их поддержку направят 5,9 миллиардов рублей в дополнение к выделенным ранее 59 миллиардам.

Благодаря дополнительному финансированию количество детей из многодетных семей, получающих помощь, возрастет на 48 тысяч. В настоящее время выплаты получают 620 тысяч семей.