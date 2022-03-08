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В ЕС оценили вероятность введения запрета на импорт российских энергоносителей

Боррель заявил, что ЕС не планирует вводить запрет на импорт российских энергоносителей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) не планирует вводить запрет на импорт российских энергоносителей вслед за США. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за [президентом США Джо] Байденом в этом вопросе», — заверил Боррель, оценивая вероятность введения запрета.

При этом дипломат отметил, что Брюссель находится в постоянном поиске альтернативных источников получения газа из-за убеждения, что на его партнера «нельзя положиться».

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Варвара Кошечкина
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