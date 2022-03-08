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Янукович призвал Зеленского достичь мирного соглашения с Россией

Бывший президент Украины Янукович призвал Зеленского остановить кровопролитие любой ценой

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского достичь мирного соглашения с Россией. Его слова во вторник, 8 марта, передает РИА Новости.

Янукович заявил, что Зеленский любой ценой лично обязан достичь мирного соглашения и остановить кровопролитие.

Ранее Зеленский пообещал продолжать переговоры с Россией до достижения результата. «Мы будем говорить, будем настаивать на переговорах пока не найдем способ сказать нашему народу — "вот как мы придем к миру"», — заявил украинский президент.

Зимой 2013-2014 годов на Украине случились массовые протесты, известные как Евромайдан. В результате столкновений с силовиками погибли более 100 человек. Евромайдан закончился свержением Януковича, который бежал в Россию.

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Евгений Шульгин
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