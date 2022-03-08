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Зеленский пообещал продолжать переговоры с Россией до достижения результата

Президент Украины Зеленский: будем настаивать на переговорах до достижения результата
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать переговоры с Россией до достижения результата. Его слова передает ТАСС.

«Мы будем говорить, будем настаивать на переговорах пока не найдем способ сказать нашему народу — "вот как мы придем к миру"», — заявил Зеленский. Он отметил, что в Белоруссии прошел уже третий раунд российско-украинских переговоров. «Хотелось бы сказать третий и финальный, но мы реалисты», — добавил президент.

Третий раунд переговоров России и Украины прошел 7 марта в Беловежской Пуще. Оценивая состоявшийся диалог, Глава российской делегации Владимир Мединский заявил об отсутствии серьезных продвижений.

Марина Совина
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