Переговоры России и Украины закончились

В Беловежской Пуще закончился третий раунд переговоров России и Украины. Встреча продлилась около трех часов, передает ТАСС.

Встреча в Брестской области Белоруссии началась почти в 18:00, хотя изначально ее начало планировалось на 15:00. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал задержку переговоров «дипломатической традицией» украинской стороны. По завершении встречи украинские переговорщики улетели на военных вертолетах ВВС Польши.

В Кремле обозначили требования к Киеву

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков четко обозначил требования к Киеву. По его словам, Украина должна признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, Киев должен внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на «вступление в какой-либо блок».

По его словам, при выполнении этих условий Москва готова в любой момент прекратить спецоперацию на Украине.

Им было сказано, что это может быть остановлено в любой момент Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Разногласия по маршрутам гуманитарных коридоров

С 10:00 утра 7 марта Вооруженные силы России объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры для мирного населения, желающего покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы. В тот же день вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала неприемлемым предложенный Москвой вариант гумкоридоров, предполагавший эвакуацию жителей на территорию Белоруссии и России. Политик зачитала предлагаемый Киевом маршрут, согласно которому гражданские лица должны были выехать в украинские населенные пункты.

В свою очередь, Минобороны России заявило о том, что гуманитарные коридоры подвергались обстрелу со стороны украинских военных и националистических батальонов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков также сообщил, что в Мариуполе нацбаты разворачивают огневые точки в домах с надписями «Не стреляйте — здесь дети».

После переговоров Мединский выразил надежду на то, что гуманитарные коридоры заработают со вторника, 8 марта. По его словам, украинская сторона дала в этом заверения. Представитель Москвы также отметил, что Россия поставила ребром вопрос об их открытии во время переговоров с Украиной.

Стороны оценили завершившийся раунд переговоров

Оценивая состоявшийся диалог, Мединский заявил об отсутствии серьезных продвижений. «Наши ожидания на переговорах не оправдались», — сказал он. Дипломат добавил, что переговоры будут продолжены в дальнейшем, а также понадеялся, что в будущем сторонам удастся сделать «более существенный шаг вперед».

Тем не менее Мединский рассказал, что украинская делегация забрала привезенные Россией документы «домой» для изучения. Он пояснил, что российская сторона приехала с большим набором документов: конкретными договорами, проектами и предложениями. «Надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», — добавил он. Российский представитель подчеркнул, что киевская делегация пообещала вернуться к этому вопросу на следующей встрече.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о небольших положительных подвижках в улучшении логистики гуманитарных коридоров. По словам члена украинской делегации, продолжились интенсивные консультации с Москвой по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности.