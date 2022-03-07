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Украинская делегация забрала привезенные Россией документы для изучения

Глава делегации России Мединский: украинская сторона забрала документы для изучения
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что украинская делегация забрала привезенные Россией документы «домой» для изучения. Его слова по итогам третьего раунда переговоров в Белоруссии передает РИА Новости.

Как сообщил Мединский, российская сторона приехала с большим набором документов: конкретными договорами, проектами и предложениями. «Надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», — добавил он.

Российский представитель подчеркнул, что киевская делегация пообещала вернуться к этому вопросу на следующей встрече.

Третий раунд российско-украинских переговоров завершился вечером 7 марта. Он продлился почти три часа.

Марина Совина
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