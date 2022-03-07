Путин сообщил премьер-министру Индии о введении режима тишины на Украине

Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о введении режима тишины и открытии гуманитарных коридоров на Украине. Сообщение пресс-службы Кремля публикует ТАСС.

В телефонном разговоре российский лидер также отметил, что Вооруженные силы РФ прилагают все усилия для эвакуации из районов боевых действий иностранцев, в числе которых граждане Индии. Однако, как отметил Кремль, националистические формирования препятствуют выводу мирного населения с использованием грубой силы и провокаций.

Премьер-министр Индии, в свою очередь, выразил готовность посодействовать в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.