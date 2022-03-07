Мединский выразил надежду на открытие гумкоридоров с завтрашнего дня

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский выразил надежду на то, что с завтрашнего дня заработают гуманитарные коридоры. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона дала в этом заверения. Мединский также отметил, что Россия поставила ребром вопрос об их открытии во время переговоров с Украиной.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров России и Украины завершился. Отмечается, что переговоры двух стран продлились почти три часа.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 3 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).