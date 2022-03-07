Делегация Украины покинула Беловежскую пущу на вертолетах. Об этом сообщает ТАСС.

Третий раунд российско-украинских переговоров в Брестской области Белоруссии продлился почти три часа. После его завершения переговорщиков забрали два военных вертолета ВВС Польши.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 3 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).