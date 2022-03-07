Член делегации Украины рассказал о подвижках по гумкоридам

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после переговоров с Россией заявил, что есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам члена украинской делегации, продолжились интенсивные консультации с Москвой по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров России и Украины завершился. Отмечается, что переговоры двух стран продлились почти три часа.



28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 3 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).