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Минобороны рассказало о намеренном создании ВСУ огневых точек в домах с детьми

В Минобороны России заявили о намеренном создании ВСУ огневых точек в домах с детьми

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Украинские националисты в Мариуполе разворачивают огневые точки там, где мирные жители пишут о нахождении в домах детей. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«По всем мирным жителям, которые пытаются выходить из домов, националисты открывают огонь. Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "не стреляйте – здесь дети", — заявил Конашенков.

При этом националисты, применяя террористическую тактику, размещают огневые точки именно в таких домах.

Во время оперативного совещания с членами Совбеза России президент Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их брать власть в свои руки. По его словам, Вооруженным силам Украины нельзя допустить, чтобы неонацисты использовали детей, жен и членов семей военных в качестве живого щита.

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Варвара Кошечкина
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