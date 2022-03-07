Минобороны рассказало о намеренном создании ВСУ огневых точек в домах с детьми

Украинские националисты в Мариуполе разворачивают огневые точки там, где мирные жители пишут о нахождении в домах детей. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«По всем мирным жителям, которые пытаются выходить из домов, националисты открывают огонь. Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "не стреляйте – здесь дети", — заявил Конашенков.

При этом националисты, применяя террористическую тактику, размещают огневые точки именно в таких домах.

Во время оперативного совещания с членами Совбеза России президент Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их брать власть в свои руки. По его словам, Вооруженным силам Украины нельзя допустить, чтобы неонацисты использовали детей, жен и членов семей военных в качестве живого щита.