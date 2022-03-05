Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине

Солдат-срочников и призванных на военные сборы резервистов не планируют отправлять на Украину для участия в спецоперации Вооруженных сил России — в ней задействованы только профессиональные военные. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, сообщает ТАСС в субботу, 5 марта.

«Призывников нет ни одного, и мы не планируем это (отправлять на Украину — прим. «Ленты.ру») делать», — исключил глава государства.

Путин прокомментировал слухи о введении в России военного положения

Глава государства указал, что военное положение вводится в стране по указу в случае внешней агрессии. В настоящее время в России таковой нет, отметил Путин.

Он добавил, что особое положение вводят в случае крупномасштабных внутренних угроз, а режим чрезвычайной ситуации (ЧС) могут задействовать регионально или на территории всего государства при природных катастрофах.

Работа по уничтожению украинской военной инфраструктуры почти завершена

Об этом президент заявил, говоря о ходе спецоперации на Украине.

Путин подчеркнул, что спецоперация идет согласно графику Генштаба, и российская армия решит все поставленные перед ней задачи.

При этом глава государства рассказал, что решение начать специальную операцию на Украине далось ему тяжело. В то же время, по его словам, он принял его без всяких сомнений.

Это тяжелое решение Владимир Путин президент России

Путин предостерег другие страны от попыток закрыть небо над Украиной

Российский президент заявил, что будет рассматривать закрытие третьими странами неба над Украиной как участие в конфликте.

«Любое движение в этом направлении будет рассматриваться нами как участие в вооруженном конфликте», — предупредил он, отметив, что членство инициатора подобных действий в каких-либо организациях не будет иметь значения.

Несколькими днями ранее Минобороны рассказало о потерях в ходе спецоперации на Украине

По данным российского военного ведомства, число погибших с 24 февраля по 2 марта составило 498 человек. Еще 1597 солдат и офицеров получили ранения, рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

498 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине

3 марта сообщалось о том, что во время военной спецоперации на Украине погиб замкомандующего 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России генерал-майор Андрей Суховецкий.

Ранее о гибели на Украине двоих военнослужащих из Новосибирской области заявил губернатор региона Андрей Травников. 1 марта глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что на территории бывшей советской республики погиб командир разведроты, капитан российской армии Александр Лысенко.