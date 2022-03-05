Путин внес ясность в вопрос о военном положении

Военное положение вводится в стране по закону по указу главы государства в случае внешней агрессии. В настоящее время в России такой нет. Такой комментарий дал президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24», трансляция идет на YouTube.

Он отметил, что особое положение вводят в ситуации крупномасштабных внутренних угроз, а режим чрезвычайной ситуации (ЧС) могут задействовать регионально или на территории всего государства в случае природных катастроф.

Ранее пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах военного положения в ряде российских регионов, а также о запрете выезда мужчин в другие страны. Кроме того, он призвал не верить слухам и не становиться жертвами обмана.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).