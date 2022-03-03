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Кремль прокомментировал слухи о планах военного положения в ряде регионов

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг слухи о введении военного положения в России

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах военного положения в ряде российских регионов, а также о запрете выезда мужчин в другие страны. Его комментарий приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России призвал не верить слухам и не становиться жертвами обмана. По его словам, необходимо внимательно относиться ко всей информации. «Нет, это утки, это все в соцсетях ходят чистые утки, и потом граждане пересылают друг другу и так далее», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров между представителями России и Украины прошел 28 февраля и продолжался более пяти часов. Делегации договорились встретиться в «ближайшие несколько дней» после консультаций в столицах своих стран.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России заявил, что у Москвы есть основания полагать, что украинская сторона намеренно затягивает начало двусторонних переговоров.

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Сергей Истомин
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