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Кремль заявил о намеренном затягивании Украиной переговоров с Россией

Представитель Кремля Песков заявил, что Украина намеренно затягивает переговоры с Россией

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

У России есть основания полагать, что украинская сторона намеренно затягивает начало двусторонних переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 3 марта, ТАСС.

Помимо этого, пресс-секретарь президента России назвал уткой слухи о планах введения военного положения в некоторых регионов страны, а также о запрете мужчинам выезжать за границу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что переговоры с представителями Украины состоятся 3 марта. Он выразил уверенность, что стороны найдут решение ситуации в бывшей советской республике.

При этом, руководитель российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский заявил, что переговоры начнутся в Брестской области в Белоруссии ориентировочно в 15:00. По его словам, будет обсуждаться вопрос о прекращении огня. Состав российской делегации во втором раунде переговоров не изменился.

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Игорь Дмитров
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